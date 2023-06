Le Soi et l'identité en psychologie sociale. Fondements, concepts et applications, Edition 2023

La façon dont une personne se perçoit, la manière dont elle est appelée à répondre lorsqu'elle s'interroge ou qu'on l'interroge sur son identité, font intimement partie de sa personnalité. L'ensemble des réponses à ces diverses interrogations constitue le Soi, d'un point de vue cognitif, émotionnel, comportemental et social. Cet ouvrage présente l'ensemble des éléments composant le Soi et l'identité, et détaille la façon dont ils fonctionnent et s'articulent pour l'individu. Sont ici explicités les principaux concepts et processus afin d'en faciliter l'appréhension d'ensemble par le lecteur, et lui permettre de mieux comprendre le fonctionnement humain.