Ma Bible des soins énergétiques

Découvrez la médecine énergétique et l'importance de sa circulation harmonieuse à l'intérieur du corps pour assurer un bon équilibre physique, mental et émotionnel. Les soins énergétiques pour notre mieux-être au quotidien en 20 questions-réponses : C'est quoi ? A qui s'adressent-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Que soignent-ils ? Comment choisir la pratique adaptée à ses besoins ? Comment choisir son praticien ? Comment se passe une séance ? ... 20 techniques énergétiques : acupuncture, réflexologie, acupression, kinésiologie, Reiki, magnétisme, massage Abhyanga, shiatsu, qi gong, taï-chi, do in, méditation, yoga, lithothérapie, aromathérapie, phytothérapie... 56 troubles physiques et émotionnels et leurs solutions énergétiques : acné, addictions, asthme, burn-out, cancer, déprime, libido, maladie de Crohn, ménopause... Pour chaque trouble : la boîte à outils pour régénérer et soutenir votre énergie physique, émotionnelle et psychique. LE GUIDE DE REFERENCE POUR HARMONISER VOS ENERGIES ET SOULAGER LES MAUX PHYSIQUES ET EMOTIONNELS GRACE AUX TECHNIQUES HOLISTIQUES