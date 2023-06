Bref examen critique du nouvel Ordo Missae. Tome 2

Au-delà de l'aspect émotionnel, affectif ou sensible il nous a semblé que deux générations après la promulgation du nouvel Ordo Missae, il convenait de mettre à la disposition de ceux qui n'ont jamais connu et pratiqué que la liturgie rénovée ou, au contraire, que la liturgie traditionnelle, les éléments de réflexion théologiques et doctrinaux que cette promulgation du nouvel Ordo Missae, il convenait de mettre à la disposition de ceux qui n'ont jamais connu et pratiqué que la liturgie rénovée ou, au contraire, que la liturgie traditionnelle, les éléments de réflexion théologiques et doctrinaux que cette promulgation avait inspirés, en son temps, à deux éminents membres du conseil cardinalice. Cette réédition est éclairée de rappels historiques et accompagnée des enseignements sur la messe du concile de Trente, de saint Pie V, Pie XII, etc. Elle vise à replacer le débat sur la messe sur le terrain qui est le sien : celui de la doctrine.