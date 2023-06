Mes petites recettes magiques sans Fodmaps. 100 recettes pour ne plus ballonner, Edition 2023

100 recettes gourmandes pour ne plus avoir mal au ventre Douleurs, ballonnements, troubles digestifs, intestins irritables... et si c'était à cause des Fodmaps ? Les Fodmaps sont des petits sucres que l'on digère mal et qui fermentent dans notre intestin, causant alors des douleurs. Grâce à ce livre, vous allez enfin digérer sereinement et arrêter de gonfler après chaque repas. Au menu : Ce qu'il faut savoir sur les Fodmaps : qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi ils " passent " mal... Les aliments qui contiennent des Fodmaps : pain, haricots rouges, lait, lentilles, pommes, abricots, prunes, choux, poireaux... Et ceux pauvres en Fodmaps et/ou qui aident à digérer : carottes, citrons, poulet, steak, fruits de mer... Tartare de veau à la tomate et à la ciboulette, Croquettes de poulet, Flans de courgettes au thym, Poisson tandoori, Terrine de fruits Bikini, Salade de dinde anti-âge... découvrez 100 recettes zéro ballonnement, de l'entrée au dessert, pour ne jamais manquer d'idées en cuisine !