Le chemin de la liberté

Booker T. Washington ressemble à un héros de fiction. Né esclave au sud des Etats-Unis, il est affranchi après la guerre de Sécession. Il doit alors trouver sa place dans une Amérique intolérante. Pourtant, il s'accroche à son ambition : s'élever dans la société grâce à l'école et à l'éducation, et dispenser une instruction à tous. Peu à peu, son action va changer la vie de la population noire tout entière. Dans un style épuré, Jennifer Richard offre une peinture vivante de l'Amérique de la fin du XIXe siècle, marquée par la misère, le racisme et la ségrégation à travers le portrait de Booker Washington, orateur, enseignant et figure d'émancipation. Cette biographie, qui se lit comme un roman, nous fait (re)découvrir la vie d'un grand homme qui n'a jamais cessé de croire en l'éducation. Avec une interview exclusive et le début du texte lu par Jennifer Richard ! Collège : 3e : Agir dans la cité : individu et pouvoi 3e : Dénoncer les travers de la société 4e : Individu et société : confrontations de valeurs ?