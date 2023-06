Le secret dévoilé

1885. L'abbé Bérenger Saunière arrive dans sa nouvelle paroisse à Rennes-le-Château, village perdu au pays des Cathares. La petite église et le presbytère sont dans un état de délabrement avancé. Un an plus tard, le prêtre entame des travaux pharaoniques et érige un véritable domaine dans lequel il va bientôt recevoir, avec faste, des hôtes de marque. Mais d'où vient l'argent ? Jamais l'abbé Saunière ne répondra clairement à cette question... Après son décès en 1917, la rumeur enfle sur un prétendu trésor qu'aurait découvert Saunière lors des travaux de restauration de l'église. S'agit-il du fabuleux butin des Wisigoths ? En mettant en lumière des éléments inédits, Christian Doumergue revient méthodiquement sur la construction du mythe de Rennes-le-Château. Pour la première fois, il lève le voile sur le rôle essentiel d'un certain Pierre Plantard, manipulateur passionné par les symboles. Entre les lignes, au-delà des symboles, un message jusque-là insoupçonné apparaît au fil des pages. Et si le trésor de l'abbé Saunière était lié aux origines mêmes de l'Humanité ? Et si l'énigme de Rennes-le-Château touchait à notre avenir ?