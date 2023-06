Nouveau thème en 30 fiches. Epreuve de français-philosophie, Edition 2023-2024

Une préparation en fiches avec tous les outils indispensables : une présentation des auteurs, des oeuvres et des contextes historiques et culturels ; une étude détaillée de chacune des oeuvres : structure, place du thème dans l'oeuvre, résumé et analyse ; une étude transversale et problématisée du thème à travers les trois oeuvres au programme ; une méthodologie de l'épreuve avec des conseils ; deux sujets corrigés pour vous entraîner de manière intensive ; la liste des citations essentielles à retenir. OFFERT en ligne : un second sujet de dissertation corrigé.