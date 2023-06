Anglais 3e Bloggers NEW. Pack de ressource audio, vidéo et PDF pour la classe, Edition 2023

Bloggers NEW, une version totalement revisitée de la méthode qui répond aux besoins des enseignants d'aujourd'hui Bloggers a déjà conquis les professeurs d'anglais de plus de 400 collèges de France ! Grâce à leurs nombreux retours d'expérience, nous avons créé Bloggers NEW, une version totalement revisitée de la méthode qui répond aux besoins des enseignants d'aujourd'hui. Objectifs ciblés, mise en page claire, nombreux entraînements pour progresser efficacement et en douceur en anglais