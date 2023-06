La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, année 2022

Dans son rapport annuel la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) dresse un état des lieux du racisme en France, ainsi que des moyens de prévention et de lutte mis en oeuvre par les institutions de la République et la société civile. Sur la base d'une analyse critique des politiques conduites et en s'appuyant sur les observations des organes internationaux, la CNCDH formule une série de recommandations visant à mieux comprendre et combattre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. En 2022, la CNCDH a décidé de poursuivre le partenariat engagé en 2020 avec une équipe de chercheurs afin de cartographier les manifestations de l'antisémitisme et d'autres discours de haine sur YouTube. Un deuxième focus s'intéresse à la façon dont les formes multiples de la xénophobie et de l'alterophobie ont réussi à " faire politique " et à s'inscrire dans le débat démocratique comme une évidence légitime et incontournable. En sa qualité de Rapporteur national la CNCDH évalue la politique publique menée et contribue au contrôle du respect par la France de ses engagements internationaux en matière d'élimination de la discrimination raciale.