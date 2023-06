Le jeu des couronnes Tome 3 : De pétales et de glace

Reine des cours faes. Confrontée à une bataille impossible. Destinée à ne jamais être avec l'homme que j'aime. J'ai enfin les yeux grands ouverts. Et c'est avec horreur que je découvre que la survie de deux royaumes repose sur mes épaules après le sacrifice ultime de ma mère pour enfermer Rubezahl dans l'Autre Monde. Les humains terrifiés exigent des réponses, les rumeurs vont bon train au sein des Cours d'Eté et d'Hiver, et c'est sans parler de ma belle-mère qui cherche à s'approprier le trône pour une raison surprenante... Mais c'est le cadet de mes soucis. Rubezahl a fait son retour plus vite que je ne le pensais. Je ne suis pas prête. Je ne peux pas encore le vaincre. Et ce n'est pas tout... C'est lui qui détient la clef de notre succès. Sans compter qu'il m'a dérobé quelque chose dont je ne peux me passer. Le lieu de l'affrontement final entre nos armées a été décidé. Avant ça, des forces bien plus grandes que moi - des magies ancestrales - exigent d'être satisfaites. Il ne me reste plus qu'à me dépêcher de résoudre ce casse-tête si je veux protéger l'élu de mon coeur, mes amis qui comptent plus à mes yeux que ma propre vie et les peuples des faes et des humains. Deux royaumes. Je suis la seule à pouvoir les sauver. Nous sommes perdus. #Fantasy #Fae #Romance #Quête #Magie