Forbidden Men Tome 4 : Le prix du défi

Tomber amoureuse du petit ami de ma meilleure amie n'était pas l'idée du siècle. Je pensais que tout était soit blanc ou noir, vrai ou faux, facile ou difficile et que, si je parvenais à échapper à mon père strict, autoritaire et violent, ma vie serait parfaite. Mais depuis que j'ai risqué sa colère et que je suis partie aider une amie dans le besoin, j'ai pris conscience que je m'étais trompée sur toute la ligne. Mes amis ont leurs propres objectifs, l'honnêteté implique un bon paquet de mensonges, la facilité n'existe pas, devoir garder des secrets, c'est nul, et l'amour... L'amour est ce qu'il y a de plus douloureux. Peut-être que si Quinn Hamilton ne m'avait pas demandé de sécher les cours pour la journée afin de l'aider à choisir une bague de fiançailles pour ma meilleure amie, je ne serais pas complètement tombée amoureuse de lui et je ne serais pas si tiraillée. Mais ça s'est produit, et je ne peux plus revenir en arrière, malgré tous mes efforts. Donc je dois faire face au fait que, même si je ne suis pas aussi gentille, honnête et attentionnée que j'ai toujours cru l'être, et que peu importe ce que je ferai ensuite, quelqu'un finira par être blessé. Et ce sera sûrement moi. Zoey Blakeland. #RomanceContemporaine #AmourInterdit #MF