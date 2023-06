1974, Virgile fuit la région parisienne et débarque en Ardèche méridionale. Il va découvrir la vie dans les vallées encaissées des Cévennes. Qu'est-il venu chercher, que va-t-il trouver dans ce pays de châtaigne ? Entre son voisin Philo, qui peint des paysages ferroviaires et des "michelines" à longueur de journée, les communautés hippies qui ont investi les hameaux et les paysans qui gravitent autour de la bourgade des Vans, Virgile s'adaptera-t-il à cette vie entre campagne et montagne, entre néo-ruraux et ardéchois de souche... Y-a-t-il, au fond, tant de différences entre eux ? A la fois chronique de la période post 68 et reflet d'une jeunesse qui cherchait le bonheur autrement, La vallée des éperdus nous plonge dans un univers particulier et piquant, teinté de nostalgie.