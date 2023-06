Questions pour un.e graphiste. Le quiz créatif

Issu du savoir-faire des éditions Pyramyd, ce jeu est destiné aux graphistes professionnels, aux étudiants et aux enseignants passionnés et curieux de leur discipline. 200 questions de niveaux de difficulté variés et réparties selon 5 catégories sont proposées aux joueurs. Qui réussira le plus rapidement à obtenir les 100 points synonymes de victoire ? Culture visuelle, typographie et mise en page, couleurs, fabrication et vie professionnelle sont au programme de ce jeu amusant et culturel, qui égaiera apéros entre collègues ou périodes de révision. Questions pour un. e graphiste peut se jouer de deux à six joueurs, ou en équipe.