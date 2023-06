Chouchouter la fertilité du couple. Des méthodes naturelles pour vous accompagner dans l'aventure de la conception

Dans un contexte d'hypermédicalisationde la grossesse, le physiologique et le naturel sont de plus en plus plébiscités (accouchement physio, AAD, accompagnement par les médecines traditionnelles et alternatives). Et si, on commençait à se reconnecter à son corps dès le projet de grossesse ? Un livre pour comprendre et booster la fertilité de la femme et de l'homme, pour aborder la fertilité en tant que couple. Retrouvez des conseils pratiques pour prendre soin de son corps (alimentation, sport, méditation, gestion du stress...) et chouchouter sa fertilité ainsi que des pistes nouvelles et naturelles (magnétiseur, reiki...).