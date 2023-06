L'esprit d'aujourd'hui et l'anthroposophie. Comment devenir humain

La vie spirituelle d'aujourd'hui et l'anthroposophie. L'anthroposophie et la science contemporaine Les disciplines artistiques. La méthode d'investigation anthroposophique. Les acquis importants de l'anthropo­sophie. L'anthroposophie et l'agnosticisme. Réponses aux questions : espace à plusieurs dimensions, le corps temporel. 6 conférences à l'Ecole anthroposophique supérieure, à La Haye, du 7 au 12 avril 1922 et un rapport écrit de Rudolf SteinerA sur l'école supérieure.