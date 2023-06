Peut-on encore croire au progrès ?

"Le progrès ? Disons que c'est une vision du monde où le présent devient plus important que le passé et fait espérer en l'avenir", nous dit le sociologue Jean Viard. C'est aussi "un désir et une certitude", selon le philosophe Pierre-Henri Tavoillot. Il "crée les conditions du bonheur", précise l'économiste Claudia Senik. Mais il est "piégé", nous alerte la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. C'est pourquoi il nous faut "savoir le repenser", d'après Karine Safa, philosophe. Notamment en distinguant "le progrès comme un programme abstrait et les progrès dans la vie de tout un chacun", suggère Nicolas Bouzou, économiste. "Croire au progrès, c'était accepter de sacrifier du présent personnel pour fabriquer du futur collectif. En sommes-nous encore là ? " s'interroge le physicien Etienne Klein. Dans ce passionnant ouvrage, des penseurs de notre temps croisent leurs regards sur une question essentielle - celle du progrès et de sa perception dans notre société : une lecture revigorante. Nicolas Bouzou Cynthia Fleury Etienne Klein Karine Safa Claudia Senik Pierre-Henri Tavoillot Jean Viard