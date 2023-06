Retour à Kyôto

Robert Weis n'en est pas à son premier voyage à Kyôto. C'est en empruntant l'ancestral chemin de pèlerinage du Kumano kodô, à travers les montagnes brumeuses de la péninsule de Kii, qu'il entend redécouvrir la ville. L'occasion pour lui d'éprouver l'étrange et puissante pulsation de la plus fascinante cité du Japon. Attentif à la nature, sensibilisé au shintoïsme et au bouddhisme, le voyageur pose un regard pénétrant : Kyôto, avec ses 90 jardins, ses 140 musées et galeries, ses 177 festivals, ses 471 temples et sanctuaires, apparaît comme le centre de gravité du Japon spirituel. Du sommet de l'emblématique mont Daimonji au rutilant Pavillon d'or, des rives de la Kamogawa, artère matricielle de la ville, au complexe de temples du Daitoku-ji, résonne en écho à ses propres descriptions la voix de tous ceux qui, poètes, écrivains, voyageurs, de Matsuo Bashô à Nicolas Bouvier, ont, comme lui, été transformés par leur expérience de l'ancienne capitale impériale.