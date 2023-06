Vers une Ile-de-France post-carbone ? Freins et leviers d´une transition énergétique régionale

L'année 2022 a marqué un tournant quant à l'urgence d'une transition énergétique , le conflit ukrainien a révélé la vulnérabilité de notre dépendance aux énergies fossiles, alors même que s'intensifiaient les dérèglements climatiques. Pourtant, les changements engagés sont insuffisants. L'étude des processus de changement au niveau local est la mieux à même de révéler les contraintes rencontrées, mais aussi les opportunités offertes aux pouvoirs publics, aux associations et aux acteurs économiques. Combinant enquête et simulations numériques, ce livre explore les obstacles rencontrés par les démarches territoriales de transition et propose des pistes pour amplifier les changements nécessaires. Soulignant les limites du "solutionnisme technologique" dominant, les auteur·e·s plaident pour une politisation plus forte de ces démarches, une attention accrue aux initiatives citoyennes et la priorisation des enjeux de justice sociale et environnementale.