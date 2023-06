Contes des ours et des loups du monde entier

Ce fascinant recueil nous livre neuf contes sur l'ours et neuf contes sur le loup. En suivant le sentier du conteur, du Japon à la Mongolie, des plaines du nord de l'Amérique à la taïga russe, nous vivons des épreuves, relevons des défis, réfléchissons aux sentiments qui sont essentiels ou aux combats qui sont vains. Et partout, nous faisons des "rencontres inoubliables" . C'est le titre du dernier des contes, le dix-neuvième de ce livre, qui réunit l'ours et le loup. Ensemble, ils nous murmurent que nous faisons partie de la même grande famille des vivants.