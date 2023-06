Les super-héros

Les pages aux illustrations colorées de ce livre sont remplies de labyrinthes et de défis à relever qui captiveront les passionnés de super-héros. Ce livre rempli de labyrinthes sur le thème des super-héros invite les enfants à trouver leur chemin tout en déjouant des super-vilains dans des repaires remplis de lave et en perfectionnant leurs pouvoirs à l'école des super-héros pour protéger les villes de météorites géantes et de monstres menaçants. Chaque labyrinthe est plus difficile que le précédent, des super-héros luttant contre les attaques d'extraterrestres aux interventions de leurs acolytes qui permettent d'éviter la catastrophe. Les solutions sont données à la fin du livre.