Evaluons mieux, corrigeons moins. L'évaluation constructive pour développer la motivation et les compétences

Aujourd'hui, les notes et les évaluations sont sources de stress, voire de triche ou de stratégies d'évitement pour les élèves. En se focalisant sur les notes, les enseignants passent beaucoup de temps sur les copies, et ce au détriment des apprentissages. Pour redonner du sens aux apprentissages, Marie-Camille Coudert et Olivier Sauret proposent une nouvelle façon d'envisager et de construire l'évaluation : l'évaluation constructive. En s'appuyant sur une explicitation précise d'objectifs et de critères, elle donne ainsi des repères à l'élève qui sait quoi et comment apprendre. Celui-ci devient alors acteur de l'évaluation : il apprend à se tester, corriger ses erreurs, rédiger son bilan, ... L'évaluation lui permet d'envisager l'apprentissage dans toutes ses dimensions, de la motivation à l'autorégulation. A travers une grille d'apprentissage réduite, l'évaluation constructive permet à l'enseignant de focaliser et organiser le dialogue sur les apprentissages. Il est en mesure de dégager davantage de temps pour les besoins individuels des élèves. Un livre-outil indispensable qui propose des pistes concrètes pour changer la dynamique de classe et redonner du sens aux notes.