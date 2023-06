Printemps 1816. 2e Restauration. Alors que la vengeance des royalistes ardents s'exerce aveuglément sur leurs ennemis bonapartistes et républicains, le commissaire Samuel Le Mullois est contraint de sortir de sa retraite pour plonger dans ce présent sous tension. De Paris à Bruxelles, en passant par Dieppe, une enquête intimement liée à son passé et à celui de sa propre famille va le mener sur bien des chemins cahoteux qu'il n'aurait jamais souhaité emprunter de nouveau. Dans une course effrénée contre le temps, alors que l'ombre de la guillotine obscurcit les jours de son oncle, Samuel Le Mullois devra lutter à chaque instant contre la tempête des passions et veiller à ne pas être entrainé aux sources sombres de sa propre histoire. L'enquête du commissaire Le Mullois s'inspire en grande partie de faits historiques et de personnages réels. Cette intrigue policière intense permet de découvrir le temps de la Terreur légale, moment où la France était au bord de la guerre civile.