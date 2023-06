L'entreprise à ciel ouvert. Favoriser le bien-être, la motivation et la performance grâce à la nature

Le monde scientifique est unanime : le contact régulier et prolongé avec la nature renforce notre bien-être et notre santé, mais aussi notre productivité, notre intelligence, notre créativité, notre sérénité ou encore la qualité de nos interactions sociales. Une liste d'avantages qui a de quoi faire rêver l'entreprise, aujourd'hui plutôt confrontée au désengagement, au cloisonnement, au manque de sens... Cet ouvrage vous invite à (ré)intégrer la nature au coeur de votre entreprise. A l'appui d'études scientifiques, l'auteur vous propose des conseils progressifs et vous accompagne pas à pas dans la mise en place de solutions naturelles pour faire renaître la motivation et le sens dans la relation au travail. Végétalisation du lieu de travail, organisation de réunions nomades, formations en pleine nature... Et si nous remplacions de temps en temps le PowerPoint par les étoiles ?