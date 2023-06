Arbres. Lignes de vie

Elément vital au coeur de l'écosystème, symbole de longévité, de diversité, de beauté, de résilience face aux agressions de tous ordres, source d'inspiration pour les artistes de tous les continents, l'arbre est par ailleurs présent dans l'imaginaire où sa ramure, mais aussi sa force souterraine, nourrit les textes sacrés, les mythes comme la littérature profane. L'arbre est le coeur d'un écosystème regroupant animaux, végétaux et champignons qui dépendent en partie ou entièrement de lui, de même qu'il peut dépendre d'eux pour se reproduire et diffuser ses graines. L'insecte et la plante ont besoin l'un de l'autre pour assurer leur descendance. Une partie de ces relations entre espèces échappe à notre regard car elle se déroule sous terre. Le système racinaire permet à un arbre de communiquer avec ses voisins. Face aux intempéries ou aux ravageurs, l'arbre réagit de manière étonnante et peut avertir ses voisins. Des arbres abattus par le vent voient, symbole de vitalité, un nouveau tronc jaillir du tronc renversé. Le motif de l'arbre de vie se retrouve dans de nombreuses mythologies. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, porteur du fruit défendu, en serait une variante biblique. Certains arbres sont devenus des symboles comme le cèdre pour le Liban qui l'a placé au centre de son drapeau. L'arbre sait aussi se faire festif, à l'image de l'arbre de mai, planté au printemps pour célébrer le retour de la fertilité et de la végétation. Quant au sapin de Noël, il s'est imposé dans de nombreux pays, devenant très vite emblématique de cette fête au coeur de l'hiver. Le mot " livre " tire son origine du latin liber qui désigne aussi la partie intérieure de l'écorce d'un arbre Une belle mise en abyme se produit dans cet opus : les livres sont en effet eux-mêmes supports de représentation de ces arbres qui leur ont donné vie, transformant les riches collections de la Bibliothèque nationale de France en forêt de papier.