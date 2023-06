La porte de Fatima

Dans un village du Liban sud, un jeune homme a filmé le mariage d'une fille dont il était amoureux. La guerre survient, les routes sont bloquées ou détruites, et il entreprend le difficile et dangereux retour à la capitale. En chemin, il fait de multiples rencontres, chacune étant une petite histoire de ces villages maintenant détruits. Mais la destruction morale est encore plus importante que les dégâts de la guerre. Entre le 12 juillet et le 14 août 2006, la guerre s'étend sur une grande partie du Liban. A Beyrouth, le Théâtre Tournesol est un des lieux où s'organisent les secours aux réfugiés ainsi que la collecte et la diffusion des informations. Dans la même période, dix lettres sont envoyées par la troupe du Tournesol à ses amis dans le monde, pour faire entendre une autre voix que celles des armes, des politiciens et des médias internationaux. Roger Assaf, né à Beyrouth en 1941, est un comédien et metteur en scène libanais. Après des études d'art dramatique à Strasbourg, il participe à la création de différentes structures théâtrales à Beyrouth, et ses mises en scènes seront présentées notamment au festival de Nancy et au Rond-Point à Paris. Il est considéré comme "? l'un des plus importants animateurs d'un théâtre arabe socialement et politiquement engagées, dont les spectacles ont renouvelé les rapports du public populaire et intellectuel arabe avec le langage dramatique. ? " (Chérif Khaznadar) Il vit aujourd'hui à Montpellier.