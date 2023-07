Komi cherche ses mots Tome 8

Au collège, Komi n'avait pas d'amis. Elle avait séché le voyage scolaire, et celui du lycée sera donc son premier ! Autant dire qu'elle est très angoissée... cependant, Tadano va s'employer à la rassurer. Aujourd'hui, elle a de nombreux amis. Des camarades avec qui déambuler à Kyoto, dormir, s'envoyer des polochons en pleine tronche, prendre un bain, se raconter des petits secrets... et le plus important, se faire plein de bons souvenirs.