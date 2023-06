DOA, rétablir le chaos

Son Cycle Clandestin, réunissant Citoyens Clandestins, Le Serpent aux milles coupures et le diptyque Pukhtu, l'a hissé au rang de monstre sacré du polar français. Mais DOA s'est aussi illustré dans le thriller ésotérique avec La Ligne de sang, le polar politique avec L'Honorable société (coécrit avec Dominique Manotti), et a mêlé le noir au rouge avec Lykaïa, consacré à l'univers du sado-masochisme hardcore. Avec Rétiaire(s), publié en 2023, il pousse le roman noir dans ses retranchements, mêlant guerre des gangs et guerre des services. Le point commun à tous ses ouvrages : une documentation minutieuse, un univers aussi marquant que foisonnant, une écriture précise, puissante. Composé d'une introduction et d'un entretien, DOA, dans les zones grises lève le voile sur le parcours de l'auteur, ses intentions littéraires, son regard acéré sur la marche du monde et la violence qui le gouverne.