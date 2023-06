Tout ce que j’ai appris de mes enfants et qu’on ne m’a jamais enseigné en école de commerce

Dans ce témoignage plein d'humour et sans concession, Helena Guardans, entrepreneuse accomplie, partage les leçons tirées de sa vie de famille qu'elle a appliquée dans la sphère professionnelle. Qu'il s'agisse de constituer une équipe, de résoudre des conflits ou de communiquer plus efficacement, l'auteure met en lumière des enseignements simples à adapter à la gestion d'une entreprise. A travers des scènes vécues, elle moque la domination masculine dans le monde du travail. Elle dénonce la quête perpétuelle de l'argent et du pouvoir au sacrifice de tout et le fait qu'une vie de famille harmonieuse soit, encore aujourd'hui, perçue comme antinomique avec une brillante carrière. Au fil des pages, Helena Guardans appelle, parfois avec force mais toujours avec humanité, à un équilibre plus sain entre le personnel et le professionnel.