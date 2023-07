Cemetery Boys

Un garçon trans déterminé à gagner sa place au sein de sa famille latinx traditionnelle se retrouve à invoquer un garçon fantôme... dont il n'est plus possible de se débarrasser ! Dans la communauté de Yadriel, les garçons deviennent des brujos, capables d'invoquer les esprits perdus, et les filles des brujas, douées du pouvoir de guérison. Yadriel sait qu'il est un véritable brujo, mais il va devoir le prouver à sa famille, qui a du mal à accepter son genre. Avec l'aide de sa meilleure amie, il décide d'invoquer l'esprit de son cousin, qui vient de mourir de façon brutale. Mais c'est un autre fantôme que Yadriel parvient à rappeler... Julian, un garçon qui n'a aucune intention de passer de l'autre côté sans faire de vague. Il veut savoir ce qui lui est arrivé avant. Yadriel va d'abord l'aider de mauvaise grâce... et découvrir, à mesure qu'ils enquêtent ensemble, qu'il n'a plus vraiment envie de le laisser partir. " Une enquête paranormale et romantique aussi poignante qu'envoûtante. " Publishers Weekly