Atlas d'anatomie palpatoire. Tome 1. Cou, tronc, membre supérieur

Depuis sa première édition cet atlas d'anatomie palpatoire s'est imposé comme l'outil de référence pour comprendre l'anatomie pratique et clinique du membre supérieur. Il permet : - une meilleure démarche diagnostique la palpation constituant l'un des temps forts de l'examen clinique ; - une meilleure application des techniques manuelles (articulaires myotensivesneuromobilisation). Organisé en 4 parties : Ostéologie Arthrologie Myologie Nerfs et vaisseaux l'ouvrage présente de façon précise et concrète les différentes régions anatomiques (cou tronc et sacrum épaule bras coude avant-bras poignet et main) grâce à une soixantaine de planches anatomiques en couleurs et près de 500 photographies en noir et blanc toutes prises en situation ' sur le vivant '. Chaque photographie particulièrement soignée est accompagnée d'un texte décrivant la technique d'approche (TA) qui permet au lecteur de retrouver immanquablement la structure recherchée. Chaque fois que nécessaire les rappels anatomiques indispensables à une bonne application des techniques d'approche (insertions actions innervation) sont mentionnés. Entièrement refondue mise à jour et augmentée cette 4e édition offre au lecteur un nouveau schéma de lecture conforme aux programmes d'enseignement avec une ventilation par structure anatomique puis par région anatomique. Une nouvelle maquette facilite le repérage dans l'ouvrage. A la fois manuel de référence et guide méthodologique cet atlas s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux praticiens en kinésithérapie ostéopathie chiropraxie et podologie. Le noir et blanc pour les photographies est un choix de l'auteur à la fois artistique et technique permettant une meilleure mise en relief des structures anatomiques recherchées.