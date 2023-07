Atlas d'anatomie humaine

Le succès de cet ouvrage réside dans la qualité et la beauté du travail du Dr Frank H. Netter ainsi que du Dr Carlos A. G. Machado parmi les plus grands illustrateurs médicaux au monde. Ensemble ces deux médecins-artistes au talent unique mettent en évidence le corps humain du point de vue du clinicien. Les magnifiques planches s'accompagnent d'une soixantaine d'images radiologiques soigneusement sélectionnées qui permettent de relier l'anatomie illustrée à l'anatomie vivante pour aider à la compréhension et à la pratique quotidienne. Cette 8e édition entièrement révisée est conforme à la Terminologia Anatomica dans sa dernière version et s'est considérablement enrichie : - Plus de 30 nouvelles illustrations du Dr Machado sont notamment dédiées à l'anatomie de système en ouverture de l'ouvrage mais offrent également une diversification des modèles masculin et féminin et prennent en compte les variations de couleur de peau ; de nouvelles planches sont consacrées au coeur et aux aires précordiales d'auscultation aux valves cardiaques aux veines du membre supérieur et du membre inférieur et à une coupe transversale du pied. - De nouveaux tableaux récapitulatifs sur les nerfs (incluant l'origine le trajet la fonction etc.) complètent les tableaux de grande importance clinique des structures anatomiques et les tableaux des muscles déjà présents dans la précédente édition. - Les clichés d'imagerie repérables facilement ont été sélectionnés selon des critères d'utilité pour les étudiants apprenant l'anatomie. Cette 8e édition donne accès à des compléments en ligne français inédits et interactifs 150 planches pour s'entraîner en mode ' drag and drop ' et 341 QCM interactifs et à l'ensemble des compléments en ligne américains modèles tridimensionnels (3D) vidéos de dissections planches de dissections commentées ainsi que des planches supplémentaires. Cette 8e édition offre également un accès gratuit à une vingtaine de modèles 3D (corrélés aux planches correspondantes dans l'ouvrage) de la plateforme d'anatomie 3D immersive ' Complete Anatomy '.