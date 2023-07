L'Encyclopédie du tennis. Tout ce qu'il faut savoir pour devenir un champion

Panaccione, auteur d'Un océan d'amour, Chronosquad et Quelqu'un à qui parler, signe son premier album chez Fluide Glacial sur un thème cher à son coeur : le sport à la petite balle jaune... " Choisis toujours les meilleures balles, Marcel. Les plus neuves. " O Sensei, 1983. Marcel Costé est le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Dans son sillage, les regards envieux se retournent, les cris fusent et les fans s'évanouissent... Poc ! Et c'est Costé qui ouvre le tournoi avec un service digne d'Ivanisevic. Hmppfff... Son adversaire tente de se maintenir à la hauteur avec un modeste coup droit. La balle passe. Le public retient son souffle. Wooooh ! Costé prend le point ! La Jeep Renegade entre sur le terrain. Let. Il tapote vigoureusement ses tennis et monte à bord de son Boeing 747. Avantage ! Son chien entre sur le terrain. Tie break... Il se descend une bouteille de rouge. Out !