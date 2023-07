Eduardo Camavinga. L'étoile montante

A 16 ans, en 2019, Eduardo Camavinga est le plus jeune joueur du Stade rennais à débuter en première division. Un conte de fées qui a de quoi surprendre quand on retrace l'enfance tumultueuse de ce joueur né en Angola. Et pourtant, il continue d'accumuler les records de précocité. En 2020, il honore sa première sélection sous le maillot bleu face à la Croatie. Un mois plus tard, c'est face à l'Ukraine qu'il se distingue, en devenant le plus jeune buteur en équipe de France depuis 1914. Il remporte la Ligue des champions, avec son club, le Real Madrid, en 2022. Et, en décembre de la même année, à 20 ans à peine, il dispute la finale de la Coupe du monde, au Qatar. Ce récit décrypte chaque étape de l'ascension fulgurante d'un compétiteur acharné, qui fait l'unanimité sur le terrain comme dans le vestiaire et célèbre l'inaltérable sourire d'un homme solaire en tout point.