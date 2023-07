Hatier CRPE - Fiches de Maths - Epreuve écrite 2024/2025

Un ouvrage pratique constitué de 114 fiches de cours, quiz et "vers le concours" pour réussir l'épreuve disciplinaire écrite de Maths autour des thématiques au programme : Nombres et calculs, Organisation et gestion de données - Fonction, Grandeur et mesure, Espace et Géométrie, Algorithmique et programmation. Chaque fiche de cours contient une synthèse des connaissances à maitriser illustrée d'exemples, de points méthodologiques et d'une application du cours. Chaque fiche quiz permet de tester ses connaissances sur les notions apprises à travers une dizaine d'exercices de type QCM, textes à trous, vrai/faux. Chaque fiche "Vers le concours" propose un entraînement à partir d'extraits d'annales du concours Des corrigés détaillés, placés en fin d'ouvrage, permettent au candidat de progresser. Le + de l'ouvrage : Des tutos vidéos accessibles via Hatier clic Un accès privilégié à la plateforme Digischool pour réviser le concours en ligne et s'entrainer de manière interactive !