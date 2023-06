Dans ce magnifique livre, nous retournons dansla petite ville de Pelion dans le Maine, onousavions déjà croisé Archer, pour retrouver Travisson frère, le chef de la police. Travis Hale a tout pour lui. Un rle importantde chef de la police dans la ville idyllique dePelion. Un physique qui fait tomber les femmes àses pieds. Deux neveux et une nièce qu'il adore, et une famille qui lui a pardonné une série dedécisions malheureuses prises des années aupa. ravant. Son passé est peut-être criblé de regrets, mais son avenir semble brillant et sans limites. Jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Haven, uneplantureuse Californienne venue passer l'étédans la région avec son frère. Tous deux ont étéengagés au très sélect club de tennis et de golfdu coin. Malgré les méfaits de son frère, Havenet Travis se lient d'amitié et vont s'aider et se sou. tenir mutuellement. Ils découvriront que, parfois, il faut tout perdre pour trouver exactement ce dont on a besoin. Mia Sheridan réussit le tour de force de nous faire aimer Travis qui était si détestable dans Ar. cher's Voice.