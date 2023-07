Les petits bonheurs de Charlie Blossom : Des noeuds dans les cheveux

Les petits bonheurs de Charlie Blossom, ce sont ces instants de l'enfance, précieux, éphémères, savoureux, qui rendent l'instant présent unique Sans que tu t'en rendes compte, l'été s'achève. C'est vrai que les cigales chantent un peu moins fort. Mais aujourd'hui, tu as encore le temps, on s'occupera des valises plus tard. Un album tout en douceur et en délicatesse pour goûter ces instants, ces moments de l'enfance précieux, souvent anodins et toujours éphémères, qui accompagnent ensuite toute une vie. Ceux qui remontent au gré d'un parfum dans l'air, d'une musique, d'une saveur.