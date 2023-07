Disney - Reine des neiges 2 - Mon cahier effaçable - J'écris les nombres (3-6 ans)

Un grand cahier effaçable avec son feutre pour s'entraîner à écrire les nombres ! Chaque page de l'ouvrage contient : Un grand modèle pour mémoriser la forme du chiffreUne activité pour découvrir les nombres et compterDeux tailles de lignes d'écriture pour s'entraîner à écrire le chiffre et préciser son gesteDes modèles pour droitiers et gauchersUne activité pour s'exercer à compter, dénombrer, comparer...