Et mes jours seront comme tes nuits

Hannah conjugue sa vie au passé depuis qu'on lui a arraché l'homme qu'elle aime. Elle traverse les jours sans s'y arrêter. Jusqu'au jeudi. Le jour de leurs retrouvailles. Dans le RER qui la conduit à la maison d'arrêt, Hannah ne peut s'empêcher de penser à tout ce qu'elle a perdu. A tout ce qu'elle a ignoré. Elle songe aussi aux fantômes qui l'escortent. A Tanger, ville lumière cernée par les ombres inquiétantes. Et à la musique, son art, qui l'aide à tenir debout et à combler les vides. Mais jusqu'à quand ? Qui pour ouvrir enfin les yeux d'Hannah ? Maëlle Guillaud nous fait ressentir avec sensibilité et poésie la douleur de l'absence et le vertige du manque. Version Femina. Un roman bouleversant et plein de charme, où l'art côtoie les sentiments. Page des libraires.