Broadway Limited Tome 3 : Un thé avec Grace Kelly

Printemps 1949. Le soleil inonde les rues de New York mais à la Pension Giboulée, personne ne semble en profiter : Chic, Page, Manhattan, Hadley, Ursula et Etchika sont trop occupées à courir les auditions, les feuilletons radiophoniques, à se disputer l'unique salle de bains ou à vendre des crêpes pour payer leur loyer. Le temps passe si vite quand on a 17 ou 19 ans… Dans ce New York d'après-guerre, où la chasse aux sympathisants communistes fait trembler le monde du spectacle, et où les Noirs et les Blancs n'ont pas le droit de danser ensemble, le printemps peut réserver de violents orages. Mais les six héroïnes de cette trilogie ont l'habitude des bourrasques, et avec le courage fou qui est le leur, avec aussi la grâce du hasard, il se pourrait que leur voyage à bord du Broadway Limited touche à son but.