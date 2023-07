Livre son - Mini-Loup Pirates

Grâce à une vieille carte qu'il a gagnée à une partie de dés, Mini-Loup se lance dans une folle chasse au trésor. Avec ses amis, il embarque sur un navire à la recherche de l'île du Crâne libérer Calabra, la pieuvre géante, prisonnière du redoutable et cruel pirate Barbe-Rousse, et dérober son fabuleux trésor. Mais voilà? Barbe-Rousse entre dans une terrible colère, prêt à tout pour se venger et récupérer son bien : même à enlever Louna ?