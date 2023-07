The Mary Shelley Club

Nouvelle au lycée de Manchester Prep, Rachel est bien décidée à oublier le passé et les événements traumatisants qui l'ont menée à ce changement de vie. Mais elle a bien du mal à trouver sa place, d'autant qu'elle se retrouve mêlée à un canular qui lui vaut plus d'ennemis que d'amis... jusqu'à ce qu'elle attire l'attention des organisateurs de ce canular : un mystérieux club de lycéens amateurs de films d'horreur, comme elle, et de farces toujours plus inventives pour terroriser leurs victimes. Très vite, Rachel est intégrée au groupe, où elle se rapproche de Freddie, le garçon solaire de la bande. Mais les canulars se font de plus en plus dangereux, jusqu'à dégénérer de la pire des façons. Alors que le club se retrouve lui-même ciblé, Rachel va se laisser entraîner dans un jeu qu'elle ne peut pas se permettre de perdre... " Un page-turner captivant, qui nous parle aussi bien de la fascination pour les films d'horreur que du besoin de trouver sa place dans le monde, et des nombreux masques que l'on peut porter. " Kirkus Reviews