"A sept ans, je n'étais sûre que d'une chose : que tout peut basculer d'un instant à l'autre, que rien ne dure". Au crépuscule de son existence, Niki retrace l'histoire de sa famille dans une Grèce déchirée par des luttes intestines. D'une jeunesse privilégiée à la clandestinité, la vie de Niki est aussi celle d'une femme libre, façonnée tour à tour par les drames et les joies du XX ? siècle. Une fresque flamboyante faite d'espoir, de vengeances, de batailles et d'amour, qui aborde avec délicatesse et romanesque le sujet toujours sensible de la guerre civile.