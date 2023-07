Objectif CRPE - 100 fiches efficaces pour bien réviser - Arts, épreuve écrite d'admissibilité

100 fiches détachables claires et visuelles pour réviser et réussir l'épreuve écrite d'Arts au CRPE ! - Le descriptif de l'épreuve et des conseils pour maximiser sa note. - Toutes les connaissances au programme expliquées dans les trois matières (éducation musicale, arts plastiques, Histoire des arts). - Les méthodes indispensables pour réussir l'épreuve. - Plus de 350 questions/réponses pour s'entraîner