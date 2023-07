Yasha Tome 6 : Perfect Edition

Sei a accepté de se constituer prisonnier en échange de la vie de son oncle Takahiko. Pour retrouver le journal de Jonathan Smith, clé du mystère NGF, le groupe d'Amamiya se rend sur l'île d'Ogami. Plus Rin est confronté à l'obsession grandissante de son père adoptif pour Sei et aux émotions que lui inspirent les paysages de cette île qu'il n'a pourtant jamais vue, plus la colère le gagne. De son côté, Sei réalise que le projet auquel il participe n'est qu'une vaste prise d'otage des insulaires d'Ogami pour le contraindre à l'obéissance. Dans ce contexte tendu, une fusillade éclate... Qui cherche à tuer Sei et Rin ? ! Suite et fin du récit épique des jumeaux au destin hors du commun. Après le succès de Banana Fish, Akimi YOSHIDA revient avec une autre de ses oeuvres majeures : Yasha. Récompensée d'un Shogakukan Manga Awards en 2002 pour ce récit, la célèbre mangaka revisite le mythe du Yasha et bodhisattva. Nous amenant à la fois dans le genre du récit psychologique et de la science-fiction, l'autrice aborde à travers cette histoire de nombreux thèmes qui lui sont chers. La famille, mais aussi les dérives de la science sont au coeur de cette saga qui affiche cette singularité propre aux titres de Yoshida. Une nouvelle pépite pour tous les amoureux de son travail.