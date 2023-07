Quiberon terre océane

Au gré des saisons, la flore s'exprime en divers camaïeux de jaunes, de roses, de blancs, de gris, de verts... La faune, est encore bien présente, dominée par les nombreuses espèces aviaires. Ce rivage occidental est soumis aux déferlantes parfois titanesques des houles océanes. Il diffère profondément du littoral oriental baigné d'eaux relativement calmes. Son histoire géologique est particulière et son histoire humaine, depuis des millénaires, est passionnante. Son climat océanique insulaire est tempéré. Les lumières changeantes au fi l des jours et des saisons sont spectaculaires, faisant le bonheur des peintres et des photographes. Son charme, sans pareil, lui vaut d'être une des destinations touristiques privilégiées en Bretagne. C'est l'une des plus pittoresques du Morbihan et l'une des plus belles presqu'îles d'Europe. Alors, sans plus attendre, embarquons à la découverte d'un territoire époustouflant.