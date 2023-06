Mini Frigobloc Hebdomadaire Spécial zen. De janvier à décembre 2024, Edition 2024

FRIGOBLOC©, LE VRAI, L'ORIGINAL ! N°1 des ventes de calendriers familiaux ! Avec ce calendrier Frigobloc spécial Zen, maxi compact et maxi solide qui tient sur tous les modèles de frigos grâce à son maxi aimant, planifiez tout de janvier à décembre 2024. Avec en bonus : - De nombreux conseils bien-être - 1 page d'organisation par semaine - 1 bloc de listes de courses - 1 critérium De quoi rester zen dans son organisation quotidienne ! Et toujours une qualité IRREPROCHABLE sans hausse de prix : maxi aimant (le + gros du marché ! ), colle super forte pour tenir les blocs, support maxi solide et finitions soignées ! S'organiser n'a jamais été aussi simple !