Choujin X Tome 4

Plusieurs facteurs peuvent amener un être humain à se transformer en choujin. Pour Tokio Kurohara, le déclencheur fut l'administration d'un produit spécial à l'aide d'une seringue, qui le métamorphosa en une créature proche du vautour. Son meilleur ami Azuma Higashi, aui avait reçu la même injection, ne changea pas sur-le-champ, mais plusieurs jours plus tard. Les raisons de sa mutation demeurent donc inconnues. Devenu choujin, Azuma ne sait plus distinguer ses ennemis de ses alliés et finit par agresser Tokio.