La femme de ma vie

Léo et Juno s'aimaient, mais ce candide amour de jeunesse a été sacrifié sur l'autel du devoir. Léo est devenu le duc de Dammerton et, à l'opposé, Juno a embrassé une vie de liberté. Elle est aujourd'hui une artiste peintre indépendante, au style sensuel et audacieux. Ebranlé par un divorce houleux, Léo lui rend régulièrement visite et puise dans sa joie de vivre un immense réconfort. Mais un jour, tout bascule : Léo doit se remarier et mettre un terme à leur amitié. Par souci des convenances, argue-t-il. Ulcérée, Juno se venge par un baiser passionné. Et cette étincelle va mettre le feu aux poudres...