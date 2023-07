Ian et Augusta

Puisqu'un comte doit bien finir par se marier, Ian MacGregor est décidé à sauter le pas. Il voudrait sa promise loyale, pragmatique, et si possible dotée du sens de l'humour. Seulement, en tant que laird désargenté et conscient de ses devoirs, il ne peut pas se permettre de faire le difficile. Aussi invite-t-il en son fief la famille de la délicate Eugenia, qui répond aux deux critères essentiels : être anglaise et disposer d'une grosse fortune. Pourtant, c'est de sa jolie cousine Augusta dont Ian s'éprend. Hélas, si la belle a l'esprit vif, elle n'a pas un sou vaillant en poche...