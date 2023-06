Intérieurs. Une collection d'intérieurs de créateurs à colorier

Bienvenue dans l'intérieur de Zoé de Las Cases ? ! De style bohème ou industriel, détails chaleureux, scènes cosy, havre de paix où s'entremêlent souvenirs de famille, nid douillet et art de vivre, amour pour la brocante. En 100 illustrations, la décoratrice d'intérieure met en scène sa maison idéale. Scandinave, insolite, branchée... Faites vibrer la décoration de couleurs ! Un recueil de motifs et d'inspiration ! Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer.